आम बजट में एमपी को बॉण्ड से ‘बूस्टर’, सरकार देगी 100 करोड़

स्टार्टअप बजट में स्टार्टअप इंडिया निधियों की निधि 2.0 के लिए 900 करोड़ रुपए रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अभी 5500 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। एक हजार से अधिक प्रक्रिया में हैं। इस निधि से इन स्टार्टअप को आगे बढऩे में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड। इससे प्रदेश में संचालित 5 लाख से अधिक एमएसएमई को आगे बढऩे में मदद मिल सकेगी। टियर-2 और टियर-3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र बनने से भी उद्यमियों को मदद मिलेगी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसे शहर टियर-टू ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेंगे।