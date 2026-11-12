AUS vs ENG 1st ODI: मैदान पर उतरते ही जो रूट हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि, इंग्लैंड के चुनिंदा दिग्गजों में होंगे शामिल

Joe Root: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 13 नवंबर से होने जा रहा है। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी। ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीरीज में दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ियों के साथ-साथ जो रूट पर भी सभी की नजरें रहेंगी। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही जो रूट अपने नाम एक खास उपलब्धि दर्ज कर लेंगे। वह इंग्लैंड के लिए 200 वनडे मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे।