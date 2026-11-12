ISSF World Championships: विवान कपूर ने जीता सिल्वर मेडल, LA 2028 ओलंपिक का कोटा किया पक्का

Vivaan Kapoor: भारत के विवान कपूर भले ही इतिहास रचने से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने गुरुवार को ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर जश्न मनाने का मौका हासिल कर लिया है। दरअसल, 24 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के लिए 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का कोटा स्थान भी हासिल कर लिया है।