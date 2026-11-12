12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

ISSF World Championships: विवान कपूर ने जीता सिल्वर मेडल, LA 2028 ओलंपिक का कोटा किया पक्का

भारतीय निशानेबाज विवान कपूर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए भारत का कोटा स्थान भी पक्का कर लिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 12 Nov 2026, 7:30 PM IST

ISSF World Championships

भारतीय शूटर विवान कपूर। (Photo- X/@TheKhelIndia)

Vivaan Kapoor: भारत के विवान कपूर भले ही इतिहास रचने से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने गुरुवार को ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर जश्न मनाने का मौका हासिल कर लिया है। दरअसल, 24 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के लिए 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का कोटा स्थान भी हासिल कर लिया है।

शूट-ऑफ में हारे

जयपुर के रहने वाले 24 वर्षीय विवान कपूर फाइनल मुकाबले में 30 में से 29 अंक हासिल किए, लेकिन शूट-ऑफ में कुवैत के अब्दुलरहमान अलफैहान से हार गए। इसके साथ ही उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया।

Aus vs Eng 1st ODI Live Streaming: कब और कहां देखें पहला वनडे? जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11

ये भी पढ़ें
Australia vs England 1st ODI

फाइनल मुकाबले के दौरान विवान शुरुआत से ही बढ़त बनाए थे, लेकिन आखिरी सीरीज में वह निशाना चूक गए। इसके बाद गोल्ड मेडल के लिए हुए शूट-ऑफ के अपने तीसरे प्रयास में वह लक्ष्य पर भेदने में विफल रहे। वहीं भारत के एक अन्य निशानेबाज उदयवीर सिंह जैजी 11 अंकों के साथ फाइनल में छठे स्थान पर रहे।

आपको बता दें कि ISSF प्रतियोगिताओं में यह विवान कपूर का छठा पदक और 5वां सिल्वर मेडल है। विवान जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है।

किसे मिला गोल्ड?

कुवैत के अब्दुलरहमान अलफैहान ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि विवान कपूर को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। चीन के क्यू यिंग ने ब्रॉन्ज मेडल और ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया। उन्होंने तुर्की के यावुज इलनाम के साथ 18-18 अंकों की बराबरी की थी, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतर स्कोर के आधार पर उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया।

विवान कपूर चौथे भारतीय

गोल्ड मेडल चूकने के बावजूद विवान कपूर ने खास उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है। दरअसल, वह विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए। उनसे पहले कर्णी सिंह, मानवजीत सिंह संधू और जोरावर सिंह संधू यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

पिछले संस्करण में काहिरा में जोरावर सिंह संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं, मानवजीत सिंह संधू ने 2006 में जाग्रेब में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जबकि कर्णी सिंह ने 1962 में काहिरा में आयोजित चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।

IND vs AFG, U19 Asia Cup Semi-Final: भारत ने अफगानिस्तान को हराया, अब फाइनल में पाकिस्तान से होगा सामना

ये भी पढ़ें
IND U19 vs AFG U19
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.