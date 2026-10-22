जानें, कौन है एशियन पैरा गेम्स में होटल महिला कर्मी से छेड़खानी करने वाला मोहम्मद शम्स आलम शेख? अब लग सकता है आजीवन बैन

Who is Mohammad Shams Alam Sheikh: जापान में जारी एशियन पैरा गेम्स 2026 में एक भारतीय पैरा तैराक पर महिला होटल कर्मी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय मोहम्मद शम्स आलम शेख को आरोपों के बाद जापान की पुलिस ने हिरासत में भी लिया और मंगलवार को स्‍वेदश रवाना कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा सकती है। आइये आपको भी बताते हैं कि ये पैरा खिलाड़ी कौन है?