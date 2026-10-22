22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

जानें, कौन है एशियन पैरा गेम्स में होटल महिला कर्मी से छेड़खानी करने वाला मोहम्मद शम्स आलम शेख? अब लग सकता है आजीवन बैन

Who is Mohammad Shams Alam Sheikh: भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख एशियन पैरा गेम्‍स 2026 में महिला होटल कर्मी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ मामले में वापस स्‍वेदश भेज दिया गया है। अब खबर आ रही कि इस खिलाड़ी को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आजीवन बैन भी कर सकती है। आइये आपको भी बताते हैं कि ये खिलाड़ी कौन है?
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2026

Who is Mohammad Shams Alam Sheikh

भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/PeoplesUpdate)

Who is Mohammad Shams Alam Sheikh: जापान में जारी एशियन पैरा गेम्स 2026 में एक भारतीय पैरा तैराक पर महिला होटल कर्मी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय मोहम्मद शम्स आलम शेख को आरोपों के बाद जापान की पुलिस ने हिरासत में भी लिया और मंगलवार को स्‍वेदश रवाना कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा सकती है। आइये आपको भी बताते हैं कि ये पैरा खिलाड़ी कौन है?

परिवार के साथ मुंबई के धारावी में रहते हैं मोहम्मद शम्स आलम शेख

दरअसल, मोहम्मद शम्स आलम शेख एक भारतीय पैरा तैराक हैं, जो कि मूल रूप से बिहार के जिले मधुबनी के रहने वाले हैं। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ मुंबई के धारावी में रहते हैं। वह पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई S5 और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 कैटेगरी में वर्ल्‍ड के नंबर-1 तैराक भी रह चुके हैं।

उन्‍होंने जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स 2018 में 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में स्‍वर्ण पदक जीते थे। 2025 में रेक्याविक अंतरराष्‍ट्रीय खेलों में भी वह 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड जीत चुके हैं। वह एशियन पैरा गेम्स 2026 में वह लगातार तीसरे एडिशन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन गंभीर आरोपों के चलते उन्‍हें बगैर इवेंट उतरे वापस भेज दिया गया है।

24 की उम्र में पैरालाइज हो गई थी कमर से नीचे की बॉडी

बता दें कि पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख पहले कराटे में ब्लैक बेल्ट और नेशनल लेवल के एथलीट रह चुके हैं। 24 साल की आयु में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की सर्जरी के दौरान उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था, जिसके बाद उन्‍होंने तैराकी में अपना करियर बनाया। शेख के नाम खुले समुद्र में सबसे लंबी दूरी तक तैराकी करने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड दर्ज है।

शिकायत मिलते ही पहुंची आयोजन समिति

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि घटना सोमवार की है। भारतीय पैरा स्विमिंग टीम जिस होटल में ठहरी थी। एक महिला हाउसकीपिंग कर्मी शेख के कमरे में काम कर रही थी, इसी बीच कथित घटना हुई। शिकायत मिलते ही स्थानीय आयोजन समिति वहां पहुंची और भारतीय अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद जापान की पुलिस ने उन्‍हें हिरासत में लिया। इसके बाद मंगलवार को भारत के रवाना कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

22 Oct 2026 11:35 am

Published on:

22 Oct 2026 11:13 am

Hindi News / Sports / Other Sports / जानें, कौन है एशियन पैरा गेम्स में होटल महिला कर्मी से छेड़खानी करने वाला मोहम्मद शम्स आलम शेख? अब लग सकता है आजीवन बैन

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Para Games 2026: स्वाति चौधरी ने तीरंदाजी में रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला एक और सिल्वर मेडल

Asian Para Games 2026, swati chaudhary,
अन्य खेल

Asian Para Games 2026: भारतीय पैरा-एथलीट दीप्ति जीवनजी ने जीता गोल्ड, जैवलिन थ्रो में प्रदीप कुमार को सिल्वर

Deepthi Jeevanji Asian Para Games 2026
अन्य खेल

Asian Para Games: पैरा टेबल टेनिस में भारत को पदक, भाविना पटेल ने जीता ब्रांज मेडल

Bhavina Patel in Asian Para Games
अन्य खेल

Para Asian Games 2026: हाथ कटा लेकिन हार नहीं मानी, लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले निषाद कुमार के साथ बचपन में हुआ था दर्दनाक हादसा

Nishad Kumar
अन्य खेल

जानें, कौन हैं भारत के लिए 10m एयर राइफल में गोल्‍ड जीतने वाली पैरा शूटर मोना अग्रवाल, 9 महीने की उम्र में हो गया था पोलियो

Asian Para Games 2026
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.