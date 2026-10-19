बता दें क मोना अग्रवाल राजस्थान के सीकर की रहने वाली हैं। जहां उनका जन्‍म 8 नवंबर 1987 को हुआ था। जब वह सिर्फ 9 महीने की थीं, तो उनके दोनों पैरों में पोलियो हो गया था, लेकिन उन्‍होंने कभी हार नहीं मानी अन्‍य लड़कियों की तरह उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए आर्ट साइड में स्नातक किया। इसके बाद उन्‍होंने नौकरी भी की। इतना ही नहीं उन्‍होंने मानव संसाधन और मार्केटिंग तक के क्षेत्र में भी काम किया। मोना ने खेलों शुरुआत शूटिंग से नहीं की थी। वह पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, और जैवलिन जैसे इवेंट में हिस्सा ले चुकी हैं। इतना ही नहीं वह पैरा पावरलिफ्टिंग में भी अपनी ताकत दिखा चुकी है। हालांकि, सिटिंग वॉलीबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा, जिसमें वह राजस्‍थान टीम की अगुवाई भी कर चुकी हैं।