17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

पाकिस्तान की कबड्डी टीम ने भारत में खेलने से किया मना, पहले कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप से हुई बाहर

Pakistan Kabaddi Team: पाकिस्तान की टीम ने पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारत न आने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि वो अहमदाबाद में 21 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 17, 2026

IND vs PAK Kabaddi

भारत बनाम पाकिस्तान (Kabaddi 360 X)

Pakistan Ruled Out From Kabaddi Championship: पाकिस्तान की कबड्डी टीम अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट के शुरू होने से आखिरी सप्ताह में पाकिस्तान ने भारत का दौरा करने से मना कर दिया। इस तरह वह आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशियन गेम्स कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने गई थीं, जहां टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइल में भी नहीं जगह बना पाई थी।

आपको बता दें कि इससे पहले ईरान की टीम ने भी इस कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने से मना कर दिया था। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 के कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम कभी भी भारतीय टीम को हराना तो दूर टक्कर भी नहीं दे पाई है। ऐसे में पाकिस्तान के बाहर होने से कबड्डी फैंस को ज्यादा निराशा नहीं होने वाली। पहले यह टूर्नामेंट 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अब यह 23 अक्टूबर से खेला जाएगा। इन मुकाबलों को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।

कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में पहले 14 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन पाकिस्तान के हटने के बाद अब 13 टीमें बची हैं। हालांकि, यह देखना होगा कि पाकिस्तान की जगह किसी दूसरी टीम को शामिल किया जाता है या नहीं। इस टूर्नामेंट में भारत के साथ बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, नाइजीरिया, मलेशिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया और ईरान जैसी मजबूत टीमें भी हिस्सा नहीं ले रही हैं। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले अहमदाबाद के वीर सावरकर स्टेडियम में खेले जाएंगे।

वूमेंस टूर्नामेंट में भी पाक नहीं

पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को कनाडा के साथ खेलना वाला था। हालांकि उसके हटने के बाद ये देखना होगा कि उसकी जगह किसे शामिल किया जाता है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को केन्या के साथ होना है। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे से शुरू होगा, जो मैट नंबर 1 पर होगा। इस टूर्नामेंट में वूमेंस टीमें भी हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

17 Oct 2026 06:22 pm

Published on:

17 Oct 2026 06:16 pm

Hindi News / Sports / पाकिस्तान की कबड्डी टीम ने भारत में खेलने से किया मना, पहले कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप से हुई बाहर

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 5th T20I: देरी से शुरू होगा 5वां टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला, बेंगलुरु में बारिश

India vs West Indies T20I Series.
क्रिकेट

बांग्लादेश को तगड़ा झटका, कप्तान लिटन दास यूएई में हो रही ट्राई सीरीज से बाहर

Litton Das Latest
क्रिकेट

IND vs WI 5th T20I: आज शाई होप के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 25 रन बनाते ही बदल देंगे टी20 क्रिकेट का इतिहास

Shai Hope T20I Record
क्रिकेट

ODI Tri-Series in Pakistan: पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर, जानें पूरा शेड्यूल, टीम और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

ODI Tri-Series in Pakistan Details
क्रिकेट

IND vs WI: भुवनेश्‍वर कुमार के पास बेंगलुरु में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने का मौका, निशाने पर 3 दिग्‍गजों के कीर्तिमान

Bhuvneshwar Kumar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.