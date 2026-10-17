पाकिस्तान की कबड्डी टीम ने भारत में खेलने से किया मना, पहले कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप से हुई बाहर

आपको बता दें कि इससे पहले ईरान की टीम ने भी इस कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने से मना कर दिया था। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 के कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम कभी भी भारतीय टीम को हराना तो दूर टक्कर भी नहीं दे पाई है। ऐसे में पाकिस्तान के बाहर होने से कबड्डी फैंस को ज्यादा निराशा नहीं होने वाली। पहले यह टूर्नामेंट 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अब यह 23 अक्टूबर से खेला जाएगा। इन मुकाबलों को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।