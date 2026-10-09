IND vs PAK Update: 1 नवंबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान मैच कैंसिल, एशियन चैंपियनशिप में बांग्लादेश की हुई एंट्री

एशियन गेम्स 2026 मेंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 की बढ़त हासिल कर ली थी लेकिन जब मुकाबले में 10 मिनट का समय बचा था, तब तक पाकिस्तान ने वापसी करते हुए स्कोर को 3-3 से बराबरी पर ला दिया था। वहां से मैच किसी भी पाले में जा सकता था। मैच के आखिरी मिनट में अभिषेक ने गोल कर टीम इंडिया 4-3 से आगे कर दिया और गोल्ड मेडल मुकाबले में पहुंचा दिया। आगे चलकर भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता, तो पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया।