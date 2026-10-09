शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल में कौन निकलेगा आगे? रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर नजर

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (Photo- IANS)
IND vs WI T20I Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज में शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। दोनों कैरेबियाई बल्लेबाजों के पास भारत के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को बेहतर करने का मौका है। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी लंबा सफर तय करना होगा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टी 20 इंटरनेशनल करियर में 693 रन बनाए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज निकोलस पूरन 592 रनों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा और निकोलस पूरन के बीच 101 रनों का अंतर है। रोहित अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मौजूदा खिलाड़ियों के पास उनके इस आंकड़े को पीछे छोड़ने का अवसर है।
वेस्टइंडीज के शिमरॉन हेटमायर ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 427 रन बनाए हैं, जबकि रोवमैन पॉवेल के नाम 408 रन दर्ज हैं। इस तरह हेटमायर, पॉवेल से 19 रन आगे हैं। सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में हेटमायर की कोशिश अपने रनों के आंकड़े को बढ़ाने की होगी। वहीं, रोवमैन पॉवेल भी बड़ी पारी खेलकर इस अंतर को कम कर सकते हैं। दोनों बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, रोहित शर्मा के 693 रनों के आंकड़े को पार करना दोनों के लिए आसान नहीं होगा। हेटमायर को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 267 रन और पॉवेल को 286 रन बनाने होंगे।
भारत के गेंदबाजों की कोशिश हेटमायर और पॉवेल जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने से रोकने की होगी। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम इन दोनों से उपयोगी पारियों की उम्मीद करेगी। अब देखना होगा कि दूसरे टी20 में हेटमायर अपनी बढ़त कायम रखते हैं या पॉवेल शानदार प्रदर्शन से अंतर कम करने में सफल होते हैं। फिलहाल रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बरकरार है और उसे तोड़ने के लिए दोनों बल्लेबाजों को लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा।
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