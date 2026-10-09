शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल में कौन निकलेगा आगे? रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर नजर

वेस्टइंडीज के शिमरॉन हेटमायर ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 427 रन बनाए हैं, जबकि रोवमैन पॉवेल के नाम 408 रन दर्ज हैं। इस तरह हेटमायर, पॉवेल से 19 रन आगे हैं। सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में हेटमायर की कोशिश अपने रनों के आंकड़े को बढ़ाने की होगी। वहीं, रोवमैन पॉवेल भी बड़ी पारी खेलकर इस अंतर को कम कर सकते हैं। दोनों बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, रोहित शर्मा के 693 रनों के आंकड़े को पार करना दोनों के लिए आसान नहीं होगा। हेटमायर को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 267 रन और पॉवेल को 286 रन बनाने होंगे।