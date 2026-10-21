ICC T20I Rankings: तिलक वर्मा को झटका, शाई होप की टॉप-10 में वापसी; ईशान किशन की बादशाहत बरकरार

तिलक वर्मा आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के शाई होप दो पायदान के सुधार के साथ नौवें नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन पहले पायदान पर बने हुए हैं। उनके अलावा भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे स्थान पर बरकरार हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जोस बटलर क्रमशः पांचवें और छठे नंबर पर हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस सातवें और इंग्लैंड के फिल साल्ट आठवें नंबर पर काबिज हैं।