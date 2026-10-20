PAK vs ENG: अराफात मिन्हास ने 6 विकेट लेकर मचाई सनसनी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 साल बाद चटाई धूल

303 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी की। 28 ओवर तक मैच इंग्लैंड के पक्ष में लग रहा था, जब उसने 160 रन बना लिए थे और सिर्फ तीन विकेट गिरे थे। लेकिन 29वें ओवर में जो रूट आउट हुए और उसके बाद अराफात मिन्हास ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर गस एटकिंसन के रन आउट होते ही इंग्लैंड की टीम 215 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 87 रन से हराकर ट्राई सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।