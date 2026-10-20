PAK vs ENG: 100 रन भी नहीं जोड़ पाए पाकिस्तान के टॉप 5 बल्लेबाज, फिर छठे-सातवें नंबर के बल्लेबाजों ने कर दिया कमाल

PAK vs ENG Tri Series 2nd ODI Update: पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में मेजबान टीम ने इंग्लैंड के सामने 303 रन का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके गेंदबाजों ने कप्तान हैरी ब्रूक के फैसले को सही साबित किया। मैच की पहली ही गेंद पर दिग्गज बल्लेबाज फखर जमान को गस एटकिंसन ने जो रूट के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। देखते ही देखते टीम ने 81 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि पाकिस्तान के छठे और सांतवें नंबर के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम को 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिक निभाई। 50 ओवर में पाकिस्तान ने 9 विकेट गंवाकर 302 रन बनाए।