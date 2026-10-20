IND vs NZ T20: न्यूजीलैंड में रात 8 बजे से शुरू होगा टी20 मुकाबला, जानें भारत में किस समय देख सकेंगे लाइव

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए रवाना हो चुकी है। सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम पांचवीं टी20 सीरीज खेलने जा रही है। सबसे पहले टीम इंडिया 2009 में दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए गई थी, जहां दोनों मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद टीम इंडिया 10 साल बाद 2019 में तीन मैचों की सीरीज के लिए गई और फिर 2020 में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए गई। इसके बाद 2022 में भारतीय टीम दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड गई और अब पांच मैचों की टी20 सीरीज यहां खेली जाएगी।