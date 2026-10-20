भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा पर कड़ा एक्शन, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में खोया था आपा

भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान शेफाली वर्मा आपा खो बैठीं। उस मैच में टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम की गेंदबाजी के दौरान 12वें ओवर में श्री चरणी की गेंद पर शेफाली वर्मा ने मिड-ऑफ पर कैच छोड़ दिया। इससे जिम्बाब्वे की बल्लेबाज चिपो मुगेरी-तिरिपानो को जीवनदान मिल गया। कैच छूटने से निराश शेफाली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और गुस्से में गेंद को जमीन पर पटक दिया। उनके इस व्यवहार को आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।