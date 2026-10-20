इंग्लैंड के दिग्गज भी नहीं कर पाए ये कारनामा, अब जो रूट के पास कमाल कर दिखाने का मौका

Joe Root: पाकिस्तान ODI ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। पाकिस्तान की टीम जहां लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगा, वहीं इंग्लैंड जीत से आगाज करना चाहेगा। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों टीमों की भिड़ंत के बीच सभी की निगाहें इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जो रूट पर भी टिकी होंगी, क्योंकि 35 वर्षीय बल्लेबाज अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने की दहलीज पर हैं।