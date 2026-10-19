PAK vs SL: शानदार जीत के बावजूद लगा पाकिस्तान को झटका, शाहीन अफरीदी पर ICC ने लगाया जुर्माना

Shaheen Afridi Fined for Slow Over Rate: रविवार को रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज 2026 के पहले मुकाबले में शाहीन अफरीदी एंड कंपनी निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं डाल सकी। इस गलती वजह से कप्तान के साथ खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने भी यही गलती की लेकिन निर्धारित समय के हिसाब से वो सिर्फ एक ओवर पीछे थी, जबकि पाकिस्तान की टीम 2 ओवर पीछे थी। श्रीलंकाई कप्तान पर भी जुर्माना लगा है, लेकिन वह पाकिस्तान से आधा है। यानी श्रीलंकाई कप्तान और खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।