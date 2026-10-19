प्रज्ञान ओझा बने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर, 2 टेस्ट खेलने वाले इस पूर्व खिलाड़ी को भी मिली कमेटी में जगह

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सेलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पोवार शामिल हैं। इन सभी पूर्व क्रिकेटर्स में से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का अनुभव प्रज्ञान ओझा के पास है। यही वजह है कि वह कमेटी की अगुवाई करेंगे। ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रमेश पोवार भारत के लिए सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेल पाए हैं। आरपी सिंह ने 14 टेस्ट और 58 वनडे मैच खेले हैं, जबकि उन्होंने 10 टी20 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।