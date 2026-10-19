Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 अक्‍टूबर को श्रीलंका के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में 37 रन से जीत दर्ज की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम ने सलमान आगा के शतक की बदौलत 49.5 ओवरों में 305 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 48.1 ओवर में 268 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान शाहीन अफरीदी फूले नहीं समा रहे हैं। उन्‍होंने अगले मैच से पहले विपक्षी टीम को वार्निंग दे डाली है। बता दें कि पाकिस्तान का अगला मुकाबला 20 अक्‍टूबर को इंग्लैंड से होगा