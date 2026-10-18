INDW vs ZIMW 2nd T20: शेफाली वर्मा-स्मृति मंधाना के तूफान में उड़ा जिम्बाब्वे, दूसरे टी20 को जीत टीम इंडिया ने सीरीज पर किया कब्जा

INDW vs ZIMW 2nd T20 Highlights: रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रायपुर के शहीद वीर नरायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंद डाला। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर सिर्फ 102 रन बना सकी। 103 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की तूफानी पारी की बदौलत 53 गेंदों में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ने 55 रन की तूफानी पारी खेली, तो कप्तान स्मृति मंधाना 47 रन बनाकर नाबाद रहीं।