INDW vs ZIMW: पहली 36 में से 29 गेंद डॉट, स्मृति मंधाना एंड कंपनी ने बना डाला अनोखा रिकॉर्ड

India Women vs Zimbabwe Women's 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही वूमेंस T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले छह ओवर में 29 गेंदें डॉट खेल डालीं। इस तरह वह भारतीय सरजमीं पर पहले छह ओवर में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें खेलने वाली विदेशी टीम बन गई। हालांकि, भारतीय सरजमीं पर पहले छह ओवर में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें खेलने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है, जिसने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदें डॉट खेल डाली थीं। तब उसके शुरुआती छह ओवर में स्कोर 7 रन पर दो विकेट था।