प्रियांश आर्य डबल सेंचुरी से चूके, आयुष बडोनी ने जड़ा शतक; गुजरात के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिल्ली

Ranji Trophy 2026-27: दिल्ली और गुजरात के बीच रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-C का मुकाबला दिल्ली के पालम बी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने प्रियांश आर्य और कप्तान आयुष बडोनी के शानदार शतकों की बदौलत अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। प्रियांश आर्य फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने पहले दोहरे शतक से चूक गए, जबकि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक कप्तान आयुष बडोनी क्रीज पर डटे हुए थे।