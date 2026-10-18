बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को मिला नया T20I कप्तान, नाहिदा अख्तर संभालेंगी कमान

स्पिनर नाहिदा अख्तर ने 30 सितंबर 2015 को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया था। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नाहिदा ने टी-20I में कुल 113 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5.92 की इकॉनमी रेट से कुल 132 विकेट अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 8 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है।