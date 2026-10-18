टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने लंच तक तीन विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए हैं। पंजाब की शुरुआत ठीक ठाक रही, उसका पहला विकेट 55 के स्‍कोर पर हरनूर के रूप में गिरा। हरनूर 20 रन बनाकर अजय मंडल का पहला शिकार बने। इसके बाद 65 के स्‍कोर पर दूसरे ओपनर विहान मल्‍होत्रा (40) धर्मेंद्र जडेजा का शिकार बने। टीम का स्‍कोर 68 पर ही पहुंचा था कि पंजाब को शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। कप्‍तान उदय सहारन लंच तक 32 गेंदों पर 19 रन और प्रभसिमरन सिंह 38 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे।