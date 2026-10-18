18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

0,1,0,0,W… भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में निराशाजनक कमबैक, सस्‍ते में गंवाया विकेट

Shubman Gill: पंजाब बनाम छत्तीसगढ़ के लिए शुभमन गिल पांच गेंद पर सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्‍तान गिल चौथे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन सिर्फ पांच बॉल ही टिक पाए और लेफ्ट आर्म स्पिनर अजय मंडल का शिकार बन गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 18, 2026

Shubman Gill

आउट होकर पवेलियन लौटते शुभमन गिल। (फाइल फोटो सोर्स: IANS )

Shubman Gill in Ranji Trophy: शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी बेहद ही निराशाजनक रही है। रविवार को न्यू चंडीगढ़ के न्यू पीसीए स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब के लिए खेलते हुए भारतीय कप्तान बेहद सस्ते में अपना विकेट फेंग गए। चौथे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे गिल को गेंदबाजों ने बिलकुल भी टिकने का मौका नहीं दिया। वह सिर्फ पांच गेंदों का सामना करते हुए महज एक रन ही बना पाए। उन्‍होंने छत्‍तीसगढ़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर अजय मंडल ने अपना शिकार बनाया।

शुभमन गिल इस तरह हुए आउट

पंजाब के 68 रन पर दो विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, तो उनका सामना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडोक्‍स फेंकने वाले धर्मेंद्र सिंह जडेजा से हुआ। उन्‍होंने पहली गेंद खाली निकाली और दूसरी गेंद पर एक रन ले लिया। इसके बाद अगले ओवर उनका सामना लेफ्ट आर्म स्पिनर अजय मंडल से हुआ पहली दो गेंद उन्‍होंने खाली निकाली। फिर गिल उसी ओवर की तीसरी ऐसी बॉल पर आउट हुए, जो अपनी लाइन में थी। बॉल बैट और पैड के बीच से निकलकर मिडिल स्टंप पर जा लगी। इस तरह उनकी पारी सस्‍ते में सिमट गई।

रणजी ट्रॉफी के शुरुआती राउंड में नहीं खेल पाए थे शुभमन गिल

बता दें कि 27 वर्षीय गिल रणजी ट्रॉफी के शुरुआती राउंड में नहीं खेल पाए थे, लेकिन छह हफ्ते के लंबे टूर पर न्यूजीलैंड जाने से पहले रेड बॉल पर लय हासिल करने की कोशिश में दूसरे राउंड में शामिल हुए, लेकिन पंजाब की पहली पारी कोई योगदान नहीं दे पाए। गिल न्‍यूजीलैंड के दौरे पर पांच वनडे और उसके बाद दो टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करेंगे, क्योंकि टीम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल क्वालिफिकेशन रेस में भी खुद को बनाए रखना है।

पंजाब ने लंच तक 3 विकेट खोकर बनाए 89 रन

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने लंच तक तीन विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए हैं। पंजाब की शुरुआत ठीक ठाक रही, उसका पहला विकेट 55 के स्‍कोर पर हरनूर के रूप में गिरा। हरनूर 20 रन बनाकर अजय मंडल का पहला शिकार बने। इसके बाद 65 के स्‍कोर पर दूसरे ओपनर विहान मल्‍होत्रा (40) धर्मेंद्र जडेजा का शिकार बने। टीम का स्‍कोर 68 पर ही पहुंचा था कि पंजाब को शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। कप्‍तान उदय सहारन लंच तक 32 गेंदों पर 19 रन और प्रभसिमरन सिंह 38 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Ranji Trophy 2025-26

Updated on:

18 Oct 2026 12:52 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 0,1,0,0,W… भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में निराशाजनक कमबैक, सस्‍ते में गंवाया विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘आपने कहा था कि वह वर्ल्‍ड कप 2027 प्लान का हिस्सा हैं’, रवींद्र जडेजा को टीम से बाहर करने पर आकाश चोपड़ा ने सेलेक्‍टर्स को सुनाई खरी-खरी

Aakash Chopra on Ravindra Jadeja
क्रिकेट

IND vs WI: पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रही भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I सीरीज, टूट गया पावर हिटिंग का महारिकॉर्ड

IND vs WI T20I Series Records, Ishan Kishan Shai Hope,
क्रिकेट

भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ने हिलाकर रख दी रिकॉर्ड बुक, T20I इतिहास पहली बार हुई गेंदबाजों की इतनी धुनाई

IND vs WI T20I Series Record, Ishan Kishan Naman Dhir,
क्रिकेट

‘हम सीरीज जीत के बहुत करीब थे’, भारत के खिलाफ वर्षों बाद सीरीज जीतने से चूकने पर भावुक हुए वेस्टइंडीज के कप्‍तान

Shai Hope, IND vs WI,
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच में क्‍यों नहीं दिया गया मौका? भारतीय कप्‍तान ने सीरीज बराबर होने के बाद किया खुलासा

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi, IND vs WI,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.