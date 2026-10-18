इस पर उन्‍होंने कहा कि आपको अभी भी वह सेल्फ-बिलीव रखना होगा। सच कहूं तो जब भी मैं लाइन पार करता हूं, भले ही मैंने पिछली दो, तीन, चार, पांच पारियों में कोई रन न बनाया हो, मुझे अब भी विश्वास है कि मैं काम पूरा कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है और मुझे जमीन से जोड़े रखती है, यह जानते हुए कि भले ही मैं 100 रन बना लूं या अगले मैच में बड़ा स्कोर बना लूं, फिर भी मुझे शुरू से शुरू करना होगा। मेरा प्रोसेस कभी नहीं बदलता। मैं जितना हो सके न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूं और जैसा मैंने कहा कि काम पूरा करने की अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूं।