IND vs WI 5th T20: ईशान किशन की 300 की स्ट्राइक से बैटिंग पर बारिश ने फेरा पानी, 7.4 ओवर के बाद रद्द करना पड़ा मैच

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिस सोच के साथ उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो काम नहीं आया। तेज गेंदबाज ज्यादा हावी नहीं हो पाए। हालांकि अभिषेक शर्मा सस्ते में जरूर आउट हुए लेकिन ईशान किशन और संजू सैमसन ने छक्के-चौकों की बारिश कर दी। संजू ने 7 गेंदों में 16 और ईशान ने 10 गंदों में 30 रन बनाए। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 14 गेंदों में 22 रन की पारी खेली। हालांकि इस दौरान उन्हें दो बार जीवनदान भी मिला।