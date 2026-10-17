IND vs WI: वापसी करते ही भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, इन खिलाड़ियों को पछाड़ निकल गए सबसे आगे

भुवनेश्वर कुमार ने इससे पहले आखिरी टी20 मुकाबला 20 नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में 4 ओवर में 12 रन देकर एक विकेट हासिल किया था लेकिन टी20 वर्ल्डकप 2022 में खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें बाद में ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने नवंबर 2022 से अक्टूबर 2026 के बीच 106 मैचों के अंतराल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। इस दौरान तीन साल और 340 दिनों का समय बीता।