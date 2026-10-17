IND vs WI: वापसी करते ही भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, इन खिलाड़ियों को पछाड़ निकल गए सबसे आगे

भुवनेश्वर कुमार (फोटो- IANS)
IND vs WI 5th T20, Bhuvneshwar Kumar Record: टीम इंडिया की 4 साल बाद जर्सी पहनने वाले स्विंग गेंदबाद भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया। बेंगलुरु में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5वें टी20 मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग 11 में जगह दी गई और इस ऐलान के साथ ही वह सबसे ज्यादा मैच अंतर के बाद टीम में वापसी करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए।
भुवनेश्वर कुमार ने इससे पहले आखिरी टी20 मुकाबला 20 नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में 4 ओवर में 12 रन देकर एक विकेट हासिल किया था लेकिन टी20 वर्ल्डकप 2022 में खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें बाद में ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने नवंबर 2022 से अक्टूबर 2026 के बीच 106 मैचों के अंतराल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। इस दौरान तीन साल और 340 दिनों का समय बीता।
इस सूची में दूसरे स्थान पर खलील अहमद हैं, जिन्होंने नवंबर 2019 से जुलाई 2024 के बीच 104 मैचों का अंतराल देखा। इस अवधि में चार साल और 237 दिन बीते। तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने नवंबर 2021 से अक्टूबर 2024 तक 86 मैचों का अंतराल देखा। यह अवधि दो साल और 334 दिनों की थी।
चौथे स्थान पर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने जुलाई 2015 से जनवरी 2020 तक 73 मैचों के अंतराल के बाद वापसी की। इस दौरान चार साल और 173 दिन बीते। वहीं, शिवम दुबे इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने फरवरी 2020 से अगस्त 2023 के बीच 70 मैचों का अंतराल देखा, जो तीन साल और 195 दिनों का था।
|क्रम
|खिलाड़ी
|मैचों का अंतर
|पहला मैच
|वापसी का मैच
|समय का अंतर
|1
|भुवनेश्वर कुमार
|106
|नवंबर 2022
|अक्टूबर 2026
|3 साल 340 दिन
|2
|खलील अहमद
|104
|नवंबर 2019
|जुलाई 2024
|4 साल 237 दिन
|3
|वरुण चक्रवर्ती
|86
|नवंबर 2021
|अक्टूबर 2024
|2 साल 334 दिन
|4
|संजू सैमसन
|73
|जुलाई 2015
|जनवरी 2020
|4 साल 173 दिन
|5
|शिवम दुबे
|70
|फरवरी 2020
|अगस्त 2023
|3 साल 195 दिन
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