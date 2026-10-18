Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। बारिश के चलते 9-9 ओवरों के इस मुकाबले में भारत का स्कोर 7.4 ओवर में 118/5 था, लेकिन बारिश मैच रद्द करना पड़ा। सीरीज के बराबर होने पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर हमारे गेंदबाज दो मुकाबलों में बेहतर गेंदबाजी करते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसके साथ ही उन्‍होंने वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच नहीं खिलाने पर भी खुलकर बात की।