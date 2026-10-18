भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर। इनसेट में वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। बारिश के चलते 9-9 ओवरों के इस मुकाबले में भारत का स्कोर 7.4 ओवर में 118/5 था, लेकिन बारिश मैच रद्द करना पड़ा। सीरीज के बराबर होने पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर हमारे गेंदबाज दो मुकाबलों में बेहतर गेंदबाजी करते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसके साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच नहीं खिलाने पर भी खुलकर बात की।
श्रेयस अय्यर ने कहा कि निश्चित रूप से नतीजा अलग हो सकता था, यह देखते हुए कि अगर हमने दूसरे और चौथे मैच में अच्छी बॉलिंग की होती। हमारी बैटिंग पूरे समय शानदार रही। यह बस उस एग्ज़िक्यूशन के बारे में है, जिसमें हम कम पड़ रहे थे। आप जानते हैं कि क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और शाई होप का शानदार परफॉर्मेंस, जिस तरह से वह सीरीज में आगे बढ़ रहे थे। यह कई बार मुश्किल था, लेकिन उन्हें शाबाशी।
इस पर अय्यर ने कहा कि हमारा यह माइंडसेट था कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं और यह पक्का करना चाहते हैं कि हम अपने मैच में टॉप पर रहें। हमने कुछ मौकों पर इसे दोहराया, लेकिन हम इसे हर बार दोहरा नहीं पाए और पूरे समय कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। लेकिन, यह एक बड़ी सीख है और बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। आज भी जिस तरह से हमने बैटिंग की, वह शानदार थी। मुझे उम्मीद है कि हम इसे दोहराते रहेंगे और अब न्यूजीलैंड में यह एक चैलेंजिंग सीरीज होने वाली है।
मैं बस उन्हें बताता रहता हूं, तुम्हें तुम्हे मौका मिलेगा। आप देखिए, दो बैट्समैन ऐसे हैं, जिन्होंने आपके लिए वर्ल्ड कप जीता है और वे अपने रन-स्कोरिंग में भी कंसिस्टेंट रहे हैं। आप जानते हैं, अगर आप अपने प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहते हैं और आपका माइंडसेट थोड़ा लाइट है, तो अभी मौका मिलने के बारे में ज्यादा न सोचें। मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, खासकर एक जबरदस्त आईपीएल सीजन के बाद। लेकिन, आपको कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है और हमारे पास दो शानदार ओपनर हैं, जो पूरे समय कंसिस्टेंट रहे हैं। अफ़गानिस्तान सीरीज से ही मेरा उसके साथ यही इंटरैक्शन था।
हमें इसकी आदत हो गई है, यहां तक कि इंडिया में लगातार ट्रैवल करने पर भी। रिकवर करना और यह देखना कि आपका रूटीन बना रहे, निश्चित रूप से आसान नहीं है। लेकिन, सच कहूं तो, हम यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बहुत तेजी से कंडीशन में एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम इसे लगातार बनाए रख रहे हैं, यह टीम के लिए अच्छा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग