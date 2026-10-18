IND vs WI: पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रही भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I सीरीज, टूट गया पावर हिटिंग का महारिकॉर्ड

भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs West Indies T20I Series Records: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पांचवें और डिसाइडर मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच डाला। भारत ने शुरुआती 2.5 ओवरों में 50 रन बना डाले, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम का सबसे तेज अर्धशतक है। यूं तो इस सीरीज में ऐसे कई रिकॉर्ड बने है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड खास है, जो भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया है और वह है सबसे तेज रफ्तार से छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड। आइये आपको भी बताते हैं कि इस सीरीज में कितनी बॉल के बाद छक्के आए हैं।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई पांच मैचों की सीरीज 105 छक्के लगे हैं। इस दौरान हर छक्का औसतन हर 9.19 गेंद पर लगाया गया है। इससे पहले इतनी कम गेंदों पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कभी छक्के लगाने की इतनी तेज रफ्तार देखने को नहीं मिली है। इससे पहले यह रफ्तार भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज में देखने को मिली थी, जब दोनों ओर हर 9.52 गेंद पर छक्का लगा था। इस तरह अब वह महारिकॉर्ड टूट गया है। इस मामले में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज सीरीज है, जब 2025 में हर 9.61 गेंद पर छक्का आया था और चौथे नंबर पर इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज सीरीज है, जब हर 9.63 गेंद पर छक्का लगा था।
|रैंक
|द्विपक्षीय टी20 सीरीज
|कुल छक्के
|प्रति छक्का गेंदें
|1
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा, 2026
|105
|9.19
|2
|न्यूजीलैंड का भारत दौरा, 2026
|116
|9.52
|3
|ऑस्ट्रेलिया का वेस्टइंडीज दौरा, 2025
|117
|9.61
|4
|इंग्लैंड का वेस्टइंडीज दौरा, 2023-24
|120
|9.63
|5
|इंग्लैंड का वेस्टइंडीज दौरा, 2021-22
|96
|12.34
|6
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा, 2019
|96
|14.92
भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज में सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें, तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर कैरेबियाई टीम के कप्तान शाई होप हैं, जिन्होंने पांच मैचों की चार पारियों में 20 छक्के लगाए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर शेरफेन रदरफोर्ड हैं, जिन्होंने चार पारियों में कुल 15 छक्के लगाए। वहीं, तीसरे नंबर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में 9 छक्के लगाए। चौथे पायदान पर भारतीय स्टार ओपनर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने भी पांच पारियों में 9 छक्के लगाए। 9 छक्कों के साथ ही अभिषेक शर्मा पांचवें पायदान पर हैं, तो ईशान किशन और तिलक वर्मा छह-छह छक्कों के साथ छठे और सातवें पायदान पर हैं।
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