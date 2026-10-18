IND vs WI: पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रही भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I सीरीज, टूट गया पावर हिटिंग का महारिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई पांच मैचों की सीरीज 105 छक्‍के लगे हैं। इस दौरान हर छक्‍का औसतन हर 9.19 गेंद पर लगाया गया है। इससे पहले इतनी कम गेंदों पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कभी छक्‍के लगाने की इतनी तेज रफ्तार देखने को नहीं मिली है। इससे पहले यह रफ्तार भारत बनाम न्‍यूजीलैंड सीरीज में देखने को मिली थी, जब दोनों ओर हर 9.52 गेंद पर छक्‍का लगा था। इस तरह अब वह महारिकॉर्ड टूट गया है। इस मामले में तीसरे नंबर पर ऑस्‍ट्रेलिया बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज है, जब 2025 में हर 9.61 गेंद पर छक्‍का आया था और चौथे नंबर पर इंग्‍लैंड बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज है, जब हर 9.63 गेंद पर छक्‍का लगा था।