IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका या संजू सैमसन ही करेंगे ओपनिंग? दिग्गज ने समझाई पूरी बात

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। टीम इंडिया की स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो भारतीय सरजमीं पर अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की सीरीज में वह बाहर बैठे रहे और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके बाहर बैठने की उम्मीद है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने इस बात को समझाया है कि क्यों वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड दौरे पर भी सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं।