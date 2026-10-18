IND vs NZ: 6 साल से टीम इंडिया नहीं हारी है न्यूजीलैंड में एक भी मैच, टी20 सीरीज से पहले जानें आंकड़े

टीम इंडिया अब तक 298 टी20 मुकाबले खेल चुकी है और 198 में जीत हासिल की है, जबकि 83 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। सात मैच टाई रहे हैं, जबकि 10 मैचों का नतीजा नहीं निकला है। न्यूजीलैंड दौरे पर दो मैच जीतते ही भारतीय टीम 200 टी20 मैच जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। टीम इंडिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी20 मुकाबला खेला था और हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसका आखिरी टी20 मैच हुआ था। टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल में जीत प्रतिशत 71% है और इतना किसी भी फुल मेंबर टीम का नहीं है।