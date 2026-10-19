चिन्मय सुतार ने लगाई रनों की झड़ी, रणजी ट्रॉफी के एक मैच में ठोक डाले नाबाद 400 रन

15 साल की उम्र में टीबी की बीमारी की वजह से चिन्मय को करीब एक साल क्रिकेट के मैदान से दूर रहना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद चिन्मय ने हार नहीं मानी। चिन्मय ने भारत की अंडर-23 इमर्जिंग टीम में जगह बनाई और एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में शतक भी जड़ा। T20 मुंबई लीग 2025 में भी चिन्मय ने कमाल की बल्लेबाजी की। इस टूर्नामेंट में चिन्मय ने सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम की और अपनी टीम मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।