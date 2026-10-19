मोहम्मद शमी की वापसी की जगी उम्मीदें, सेलेक्शन कमेटी में चलेगा अब इस दिग्गज का सिक्का

यह वजह हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम से बाहर रहने के बावजूद शमी की वापसी की उम्मीदें जग गई हैं। दूसरी ओर चयन समीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्रज्ञान ओझा की अगुवाई में टीम चुनी जाएगी और आरपी सिंह इस सेलेक्शन में दूसरी सबसे बड़ी हस्ती हैं। यही वजह है कि अब मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदें जग गई हैं। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी हैं, जिसके लिए टीम का चयन हो गया है लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने पर संदेह है। ऐसे में उम्मीद है कि शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ रिप्लेसमेंट के तौर पर जा सकते हैं।