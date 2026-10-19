SA vs AUS 2nd Test: स्कॉट बोलैंड की आंधी में उड़ी साउथ अफ्रीका की आधी टीम, उसी पिच पर विकेट के लिए तरसे पैट कमिंस

अगले दिन भी बारिश के चलते मैच काफी देर से शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते वह सोमवार को मैदान पर नहीं उतरे। उन्होंने मुकाबले के पहले दिन 5 ओवरों में सिर्फ 3 रन दिए थे। साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने मार्केस एकरमैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 13 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 25 के स्कोर तक पहुंचाया, जहां मार्केस एकरमैन (6) का विकेट गिर गया। इसके बाद बावुमा ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ चौथे विकेट के लिए 15 रन जुटाकर टीम को 40 के स्कोर तक पहुंचाया। ब्रीत्जके साउथ अफ्रीका के खाते में सिर्फ 4 रन जुटा सके। यहां से टेंबा बावुमा ने रयान रिकेल्टन के साथ पांचवें विकेट के लिए 109 गेंदों में 52 रन जुटाकर स्कोर 92 तक पहुंचाया।