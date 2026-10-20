IND-W vs ZIM-W 3rd T20I: भारत की जीत का सिलसिला रहेगा जारी या जिम्बाब्वे की टीम करेगी पलटवार?

वहीं, भारतीय स्पिनर श्री चरणी एक कैलेंडर वर्ष में 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली किसी टेस्ट खेलने वाले देश की पहली महिला क्रिकेटर बनने से महज एक विकेट दूर हैं। श्री चरणी ने इस साल (2026) 25 महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5.56 की इकॉनमी से कुल 49 विकेट चटकाए हैं। इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर चार विकेट लेना रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस साल तीन बार एक पारी में चार विकेट लेने का कारनामा भी किया है।