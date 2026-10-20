Sai Kishore ने किया कमाल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ली हैट्रिक; ऐसा करने वाले बने तमिलनाडु के 10वें गेंदबाज

साई किशोर ने सबसे पहले लक्ष्य रायचंदानी को क्लीन बोल्ड किया। लक्ष्य स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद साई किशोर ने सौरभ रावत और आदित्य रावत को कैच आउट कराकर हैट्रिक पूरी की और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। इस उपलब्धि के साथ बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तमिलनाडु के 10वें खिलाड़ी बन गए।