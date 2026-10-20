Sai Kishore ने किया कमाल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ली हैट्रिक; ऐसा करने वाले बने तमिलनाडु के 10वें गेंदबाज

तमिलनाडु के स्पिरन साई किशोर। (Photo - X/@cricbuzz)
Sai Kishore First Class hat-trick: तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-डी एलीट मुकाबले में स्पिनर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक पूरी की। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साई किशोर ने उत्तराखंड की दूसरी पारी के दौरान लक्ष्य रायचंदानी, सौरभ रावत और आदित्य रावत को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की।
साई किशोर ने सबसे पहले लक्ष्य रायचंदानी को क्लीन बोल्ड किया। लक्ष्य स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद साई किशोर ने सौरभ रावत और आदित्य रावत को कैच आउट कराकर हैट्रिक पूरी की और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। इस उपलब्धि के साथ बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तमिलनाडु के 10वें खिलाड़ी बन गए।
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी का नाम
|विपक्षी टीम
|सीज़न
|1
|एम. जे. गोपालन
|सीलोन
|1932-33
|2
|जी. पार्थसारथी
|दक्षिण भारत
|1936-37
|3
|बी. कल्याणसुंदरम
|बॉम्बे
|1972-73
|4
|बी. अरुण
|गोवा
|1986-87
|5
|एस. सुब्रमण्यम
|केरल
|1992-93
|6
|डी. के. देवानंद
|ओडिशा
|1998-99
|7
|आर. रामकुमार
|कर्नाटक
|2003-04
|8
|एम. मोहम्मद
|मध्य प्रदेश
|2018-19
|9
|गुरजपनीत सिंह
|नागालैंड
|2025-26
|10
|आर. साई किशोर
|उत्तराखंड
|2026-27
तमिलनाडु के कप्तान आर. साई किशोर ने मैच में कुल 10 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली पारी में 18 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 16 ओवर में 34 रन देकर 6 विकेट झटके।
उनके अलावा, तमिलनाडु के गुरजपनीत सिंह ने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जगनाथन हेमचूड़ेशन ने कुल 1 विकेट लिया। वहीं, एस. अजीत राम ने दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए।
उत्तराखंड़ की पहली पारी के 134 रन के जवाब में तमिलनाडु ने 313 रन बनाए। इस तरह तमिलनाडु को पहली पारी में 179 रन की बढ़त मिली। उधर, उत्तराखंड की टीम दूसरी इनिंग में 113 रन पर ही आउट हो गए। इस तरह तमिलनाडु ने उत्तराखंड से यह मुकाबला पारी और 66 रन से जीत लिया।
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