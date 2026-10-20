SA vs AUS 2nd Test: 40 रन पर 4 झटकों के बाद टेम्बा बावुमा का कमाल! 44 साल बाद किया ये कारनामा

इसके बाद कप्तान बावुमा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने रायन रिकल्टन के साथ मिलकर 52 रन की साझेदारी की। रिकल्टन 31 रन बनाकर बोलैंड का ही शिकार हो गए। इसके बाद वियान मुल्डर भी सस्ते में लौट गए। 110 रन पर साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहां से मार्को यानसन के साथ मिलकर बावुमा ने शानदार साझेदारी की और टीम को पहले 150 और फिर 200 के पार पहुंचाया। यानसन ने 85 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यानसन के आउट होने के बाद वाबुमा ने सिमोन हार्मर के साथ मिलकर अपना शतक पूरा किया।