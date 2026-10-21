NZ vs IND 1st T20I Records: क्राइस्टचर्च में कैसा रहा है रिकॉर्ड? मैच से पहले जानें अहम आंकड़े

NZ vs IND 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान जहां श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम का नेतृत्व मिचेल सैंटनर करेंगे। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि, इस अहम मुकाबले से पहले आइए, क्राइस्टचर्च में अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैचों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।