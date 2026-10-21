बांग्लादेश और नेपाल में होगा U-19 महिला T20 वर्ल्डकप, खिताब के लिए भिड़ेंगी 16 टीमें

U19 T20 World Cup 2027: ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2027 का आगाज अगले साल होगा। बांग्लादेश और नेपाल की संयुक्त मेजबानी में 21 जनवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट को चार समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में चार टीमें शामिल होंगी। दोनों देशों के चार मैदानों पर कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे।