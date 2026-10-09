ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही घंंटे में टेम्बा बावुमा से हुई बड़ी गलती, फिर भी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

South Africa vs Australia 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर निक मैडिसन और ट्रेविस हेड बैटिंग के लिए उतरे। दोनों ने संभलकर शुरुआत की। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा से एक बड़ी चूक हो गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई ओपनर निक मैडिन्सन को पहली इनिंग के 5वें ही ओवर में जीवनदान मिल गया। हालांकि, मैडिन्सन इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया।