Kusal Mendis: श्रीलंका ने किया बड़ा ऐलान, कुशल मेंडिस बने टेस्ट टीम के कप्तान

Sri Lanka Test captain: श्रीलंका क्रिकेट ने कुशल मेंडिस को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। उन्होंने धनंजय डी सिल्वा की जगह ली है। उनकी नियुक्ति के संबंध में निर्णय गुरुवार SLC के मुख्यालय में हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया। धनंजय डी सिल्वा ने श्रीलंका की चयन समिति को भेजे एक पत्र में कहा था, 'मेरी राय है कि कप्तानी की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपी जानी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा था कि वह बतौर खिलाड़ी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।