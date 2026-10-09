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मेगन शट का कारनामा, वनडे में 150 विकेट लेने वाली बनीं तीसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला गेंदबाज

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन शट ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में 19 रन देकर 2 विकेट लिए और महिला वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बनीं।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 09, 2026

megan schutt Record

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर मेगन शट। (Photo- IANS)

Megan Schutt: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमों के बीच ब्रिस्बेन में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन शट ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 10 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें 4 मेडन ओवर भी शामिल थे। इस स्पेल के साथ ही उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

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Updated on:

09 Oct 2026 02:51 pm

Published on:

09 Oct 2026 02:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मेगन शट का कारनामा, वनडे में 150 विकेट लेने वाली बनीं तीसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला गेंदबाज

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