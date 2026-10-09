IND vs WI: संजू सैमसन ही बना रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग 11 में जगह! टी20 वर्ल्डकप के बाद दोनों के रिकॉर्ड्स पर नजर

लगातार 4 फ्लॉप पारियों के बाद संजू सैमसन की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह पर सवाल उठे हैं और उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किए जाने की मांग होने लगी है। पिछली सभी पारियों में सैमसन बेहद कमजोर शॉट लगाते हुए आउट हुए हैं। इस वजह से उनकी और भी आलोचना हो रही है। हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज सीरीज से पहले संजू सैमसन का समर्थन करने की बात कही थी। ऐसे में संभव है कि सैमसन रांची टी20 में दिखें। लेकिन इस मैच में भी सैमसन का बल्ला नहीं चलता तो फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर हो सकते हैं।