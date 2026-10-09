IND vs WI: अभिषेक शर्मा के लिए खास है वेस्टइंडीज सीरीज, मैक्सवेल-मिलर और निकलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर टीमों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं। 2024 में इस फॉर्मेट को अलविदा कहने से पहले रोहित ने 159 मैचों में 205 छक्के उड़ाए। अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर अभी काफी छोटा है। उन्होंने जुलाई 2024 में टी20आई डेब्यू किया था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने छक्कों की बरसात कर दी है। उनकी स्ट्राइक रेट और पावर-हिटिंग क्षमता ने उन्हें दुनिया के खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जोस बटलर और मुहम्मद वसीम जैसे दिग्गजों के साथ टॉप-10 में जगह बनाना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।