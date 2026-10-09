SA vs AUS Test: आज से शुरू होगा साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया का घमासान! जानें किस टीम का पलड़ा भारी

South Africa vs Australia: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला जाएगा। दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में टॉप-2 में शामिल हैं। 80% जीत प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर है, जबकि 75% जीत प्रतिशत के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। यह सीरीज न सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए खास है, बल्कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड भी इसके नतीजों पर नजर रखेंगी। इस सीरीज का परिणाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस पर भी असर डाल सकता है।