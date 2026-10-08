Sitanshu Kotak on Vaibhav Sooryavanshi: भारत शुक्रवार को रांची टेस्‍ट जीतकर अपनी बढ़त को 2-0 करना चाहेगा। इसी वजह से वह उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है, जो लखनऊ में नजर आया था। इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को फिर से इंतजार करना होगा। मैच की पूर्व संध्‍या पर खुद भारत के बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इसी तरह के संकेत दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि सच कहूं तो, जब आप खिलाड़ियों को टेस्ट करते हैं और अगर आप जीतते हैं, तो यह जारी रहता है। अगर आप हार जाते हैं, तो उस बैलेंस को बनाए रखने के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। इसलिए हम कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास होनहार खिलाड़ी हैं।