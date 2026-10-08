Sitanshu Kotak on Ishan Kishan: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया अपनी शुरुआती बढ़त को 2-0 में तब्दील करने का प्रयास करेगी। हालांकि, मेजबान टीम के सामने कुछ अहम फैसले लेने की चुनौती होगी। संजू सैमसन का लगातार रन नही बना पाना और मयंक यादव का महंगा पड़ना टीम मैनेजमेंट को बदलाव करने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि इस मैच में सबकी नजर लोकल बॉय ईशान किशन पर होंगी, जिनकी भारतीय टीम के बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने जमकर तारीफ की है।