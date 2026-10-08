Bhuvneshwar Kumar के चयन को लेकर सेलेक्टर्स से हो गई बड़ी चूक, अब टीम में करना होगा फेरबदल

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चयनकर्ताओं ने न्‍यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान करने से पहले हांगकांग सिक्‍सेस के लिए टीम चुनी थी, जिसमें भुवनेश्‍वर कुमार (कप्‍तान), क्रुणाल पंड्या, शशांक सिंह, नीतीश राणा, टी नटराजन, राहुल तेवतिया और राहुल त्रिपाठी का चयन किया था। ये टूर्नामेंट 30 अक्‍टूकर से 1 नवंबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की तारीखें न्‍यूजीलैंड के दौरे से टकरा रही हैं। ऐसे में भुवनेश्‍वर कुमार न्‍यूजीलैंड दौरे पर रहने के चलते हांगकांग सिक्‍सेस में हिस्‍सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए सेलेक्‍टर्स को अपनी गलती में सुधार करते हुए भुवी की जगह इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में बदलाव करना होगा।