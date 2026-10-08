8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में क्या होगी वैभव सूर्यवंशी की वापसी? जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs WI 2nd T20I Playing XI: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम दो महत्‍वपूर्ण बदलावों के साथ उतर सकती है। आइये आपको भी बताते हैं कि किसकी वापसी होगी और कौन बाहर हो सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 08, 2026

IND vs WI 2nd T20I Playing XI Prediction, Vaibhav Sooryavanshi Abhishek Sharma,

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

IND vs WI 2nd T20I Playing XI Prediction: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की नजर रांची जेएससीए इंटरनेशनल स्‍टेडियम कॉम्‍पलेक्‍स में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने पर होगी। वहीं, पिछले मैच में 171 रन बनाकर भी हारने वाली शाई होप के नेतृत्‍व वाली विंडीज टीम इस मुकाबले में बड़ा स्‍कोर बनाना चाहेगी। इसे देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

एशियन गेम्‍स की तरह वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा कर सकते हैं ओपन

सबसे पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। संजू सैमसन बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह पिछली चार पारियों में सिर्फ 29 रन ही बना सके हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्कोर 11 रन है। हालांकि टीम प्रबंधन एक बार फिर उन पर भरोसा करना चाहेगा। ऐसे में रांची में टीम मैनेजमेंट टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से पारी का आगाज करवा सकता है। जैसा कि आपने जापान में आयोजित एशियन गेम्‍स 2026 में भी देखा होगा।

शिवम दुबे का कट सकता है पत्‍ता

लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में शिवम दुबे को बतौर ऑलराउंडर खिलाया गया था, लेकिन उनसे एक भी ओवर नहीं फिकवाया गया। वहीं, उनकी बल्‍लेबाजी भी नहीं आई। सवाल ये है कि जब दुबे से गेंदबाजी ही नहीं कराई जा रही, तो उनकी जगह क्‍यों न एक प्‍योर बैट्समैन को खिलाया जाए। अगर टीम मैनेजमेंट इस सोच के साथ जाता है, तो दुबे की जगह वैभव सूर्यवंशी की प्‍लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है।

मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मयंक यादव सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उन्‍होंने अपने चार ओवर के स्‍पेल में 10 की इकॉनमी से 40 रन लुटाए थे। टीम मैनेजमेंट उनकी जगह प्रिंस यादव को मौका दे सकता है। प्रिंस ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सीरीज में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था।

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव।

वेस्‍टइंडीज की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

शाई होप (कप्तान) (विकेट कीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील हुसैन, शमर स्प्रिंगर और शमर जोसेफ।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

08 Oct 2026 03:25 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में क्या होगी वैभव सूर्यवंशी की वापसी? जानें कौन IN और कौन होगा OUT

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘हां, वैभव सूर्यवंशी वहां है’, संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में बने रहने पर उठे सवाल, तो चेतेश्वर पुजारा ने दिया बड़ा बयान

Cheteshwar Pujara on Sanju Samson
क्रिकेट

IND vs WI 2nd T20I Pitch Report: भारत-वेस्टइंडीज दूसरे मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज मचाएंगे धमाल? जानें रांची की पिच का मिजाज

INDIA VS WEST INDIES
क्रिकेट

Kusal Mendis: श्रीलंका ने किया बड़ा ऐलान, कुशल मेंडिस बने टेस्ट टीम के कप्तान

Kusal Mendis Sri Lanka Test captain
क्रिकेट

दिवाली को होगा IND vs PAK मैच, ACC ने लगाई मुहर जानें पूरा शेड्यूल और डिटेल

U-19 Asia Cup 2026
खेल

‘IPL 2026 के बाद ही मिलनी चाहिए थी टीम इंडिया में जगह’, संजय मांजरेकर ने 36 वर्षीय खिलाड़ी पर दिया बड़ा बयान

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.