IND vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में क्या होगी वैभव सूर्यवंशी की वापसी? जानें कौन IN और कौन होगा OUT

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
IND vs WI 2nd T20I Playing XI Prediction: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की नजर रांची जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने पर होगी। वहीं, पिछले मैच में 171 रन बनाकर भी हारने वाली शाई होप के नेतृत्व वाली विंडीज टीम इस मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी। इसे देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सबसे पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। संजू सैमसन बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह पिछली चार पारियों में सिर्फ 29 रन ही बना सके हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 11 रन है। हालांकि टीम प्रबंधन एक बार फिर उन पर भरोसा करना चाहेगा। ऐसे में रांची में टीम मैनेजमेंट टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से पारी का आगाज करवा सकता है। जैसा कि आपने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भी देखा होगा।
लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में शिवम दुबे को बतौर ऑलराउंडर खिलाया गया था, लेकिन उनसे एक भी ओवर नहीं फिकवाया गया। वहीं, उनकी बल्लेबाजी भी नहीं आई। सवाल ये है कि जब दुबे से गेंदबाजी ही नहीं कराई जा रही, तो उनकी जगह क्यों न एक प्योर बैट्समैन को खिलाया जाए। अगर टीम मैनेजमेंट इस सोच के साथ जाता है, तो दुबे की जगह वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मयंक यादव सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 10 की इकॉनमी से 40 रन लुटाए थे। टीम मैनेजमेंट उनकी जगह प्रिंस यादव को मौका दे सकता है। प्रिंस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था।
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव।
शाई होप (कप्तान) (विकेट कीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील हुसैन, शमर स्प्रिंगर और शमर जोसेफ।
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