IND vs WI 2nd T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में क्या होगी वैभव सूर्यवंशी की वापसी? जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs WI 2nd T20I Playing XI Prediction: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की नजर रांची जेएससीए इंटरनेशनल स्‍टेडियम कॉम्‍पलेक्‍स में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाने पर होगी। वहीं, पिछले मैच में 171 रन बनाकर भी हारने वाली शाई होप के नेतृत्‍व वाली विंडीज टीम इस मुकाबले में बड़ा स्‍कोर बनाना चाहेगी। इसे देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।