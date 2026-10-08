IND vs WI 2nd T20I: रांची में पहली बार आमने-सामने होंगी भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, जानें किसका पलड़ा है भारी

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर 2026 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार इस मैदान पर आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जहां अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी, वहीं शाई होप के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।