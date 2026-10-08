IND vs WI 2nd T20I: रांची में पहली बार आमने-सामने होंगी भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, जानें किसका पलड़ा है भारी

भारतीय क्रिकेटर (Photo - IANS)
India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर 2026 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार इस मैदान पर आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जहां अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी, वहीं शाई होप के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।
भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल 12 बार भिड़ंत हुई है। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को 10 बार हराया है, जबकि उसे मेहमान टीम से 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज को ये दोनों जीत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और केरल के तिरुवनंतपुरम में क्रमशः 2016 और 2019 में मिली थीं।
वहीं, दोनों टीमों के बीच ओवरऑल टी-20 इंटरनेशनल मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम को 21 मैचों में जीत मिली है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में भारत को शिकस्त दी है। दोनों टीमों के बीच एक टी-20 मुकाबला बेनतीजा रहा था।
यदि न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो दोनों टीमों के बीच टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 10 बार भिड़ंत हुई है। इन मुकाबलों में भी भारतीय टीम हावी रही है। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 मैच जीते हैं, जबकि उसे कैरेबियाई टीम से 3 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा।
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने अपने घरेलू मैदान पर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। वेस्टइंडीज ने अपने होम ग्राउंड पर भारत के खिलाफ कुल 10 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें भारत को 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि उसे 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी।
वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज़, अकील हुसैन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, अमीर जांगू, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन।
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