भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बदला Live Streaming का प्लेटफॉर्म, जियोहॉटस्टार को भूल जाइए

न्यूजीलैंड के दौरे पर दिखेंगे ये भारतीय स्टार खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns)
India tour of New Zealand 2026 Live Streaming: वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। जहां 22 अक्टूबर से एक दिसंबर तक यानी करीब डेढ़ महीने में पांच मैचों की टी20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के अलावा आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। फिलहाल भारतीय फैंस भारत बनाम वेस्टइंडीज मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे के सभी मैच देखने के लिए प्लेटफॉर्म बदलना होगा। आप इन मैचों को लुत्फ कब और कहां उठा सकते हैं? आइये आपको बताते भी बताते हैं।
न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत की टी20 के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार, दोपहर 12.30 बजे से शुरू होंगे।
न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत की वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार, सुबह 7.30 बजे से शुरू होंगे।
न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत की दो टेस्ट मैचों सीरीज की सीरीज के दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार, सुबह 3.30 बजे से शुरू होंगे।
न्यूजीलैंड के दौरे पर भारत टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले आप भारत में टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर विभिन्न भाषाओं में लाइव देख सकते हैं। वहीं, इन सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप पर उपलब्ध होगी।
|तारीख
|मैच
|मुकाबला
|स्थान
|22 अक्टूबर
|पहला T20I
|न्यूजीलैंड vs भारत
|क्राइस्टचर्च
|24 अक्टूबर
|दूसरा T20I
|न्यूजीलैंड vs भारत
|क्राइस्टचर्च
|27 अक्टूबर
|तीसरा T20I
|न्यूजीलैंड vs भारत
|वेलिंगटन
|30 अक्टूबर
|चौथा T20I
|न्यूजीलैंड vs भारत
|ऑकलैंड
|1 नवंबर
|पांचवां T20I
|न्यूजीलैंड vs भारत
|हैमिल्टन
|4 नवंबर
|पहला ODI
|न्यूजीलैंड vs भारत
|ऑकलैंड
|7 नवंबर
|दूसरा ODI
|न्यूजीलैंड vs भारत
|वेलिंगटन
|10 नवंबर
|तीसरा ODI
|न्यूजीलैंड vs भारत
|हैमिल्टन
|13 नवंबर
|चौथा ODI
|न्यूजीलैंड vs भारत
|माउंट माउंगानुई
|15 नवंबर
|पांचवां ODI
|न्यूजीलैंड vs भारत
|माउंट माउंगानुई
|19-23 नवंबर
|पहला टेस्ट
|न्यूजीलैंड vs भारत
|वेलिंगटन
|27 नवंबर-1 दिसंबर
|दूसरा टेस्ट
|न्यूजीलैंड vs भारत
|क्राइस्टचर्च
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