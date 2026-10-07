Why India ODI squad announcement delayed: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने मंगलवार को ही न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। लेकिन, अभी तक टी20 सीरीज के बाद इस दौरे पर वनडे टीम की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भुवनेश्‍वर कुमार की टी20 टीम में वापसी की तर्ज पर वनडे टीम में मोहम्‍मद शमी की भी वापसी हो सकती है। लेकिन, देरी के पीछे का कारण शमी नहीं, बल्कि कुछ और है। बताया जा रहा है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। भारत इस दौरे पर अपना पहला वनडे 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेलेगा।